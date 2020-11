Die Gesellschaft vermittelt uns, dass Gefühle wie Ärger und Wut unerwünscht sind. Aber wohin mit diesen negativen Emotionen? In diese Frust-Hotline kannst du mit aller Kraft reinbrüllen! Rumschreien hat keinen guten Ruf. Und deshalb macht es auch niemand - außer vielleicht Donald Trump in Form von Großbuchstaben auf Twitter. Dabei kann ein Wutausbruch auch sehr befreiend sein! Ist halt nur doof für die Person, die so einen Ausraster abbekommt. Vielen hilft dann Sport. Einfach die Wut beim Joggen im Park oder im Fitnesscenter beim Hanteln stemmen rauszulassen, hilft enorm. Manche...

Den vollständigen Artikel lesen ...