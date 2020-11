MÜNCHEN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält es nach eigenen Worten für richtig und notwendig, dass das offene "Wettrennen" um den Parteivorsitz im Januar entschieden wird. "Wir werden in der Sitzung des Bundesvorstandes am 14. beschließen, dass wir im Januar den Parteitag durchführen werden", sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntag in einer Rede beim digitalen Deutschlandtag der Jungen Union. "Und ich glaube, die letzten Wochen haben gezeigt, dass das auch richtig und dass das auch notwendig ist." Für Kramp-Karrenbauers Nachfolge an der CDU-Spitze kandidieren Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen./jjk/ctt/DP/mis