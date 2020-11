(Im letzten Satz wurde das Startdatum des Digital-Gipfels berichtigt. Es ist der Montag rpt Montag.)

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Nachwuchsmangels fordert der Digitalverband Bitkom 10 000 zusätzliche neue Lehrstellen in den IT-Berufen. "Der fehlende IT-Nachwuchs ist ein riesiges Problem für die Gesamtwirtschaft", sagte Präsident Achim Berg dem "Handelsblatt" (Sonntag/online). Seinen Angaben zufolge gab es Ende des vergangenen Jahres 124 000 offene Stellen. "Das waren 40 000 mehr als 2018 - und es kann gut sein, dass wir in zwei Jahren die 200 000-Marke reißen", sagte Berg. Das Ziel müsse daher sein, "10 000 zusätzliche neue Ausbildungsplätze in den IT-Berufen zu schaffen".

Von größeren Unternehmen mit IT-Abteilungen ab etwa zehn Mitarbeitern könne man durchaus erwarten, dass sie mehr ausbilden, sagte der Präsident. "Da darf auch das Corona-Jahr keine Ausrede sein."

Auch der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Friedrich Hubert Esser, appellierte: "Alle größeren Betriebe sind aufgerufen, auch in ihren IT-Abteilungen Azubis aufzunehmen." Bisher "läuft der Strukturwandel hin zur digitalen Wirtschaft der Ausbildung weit voraus - mit der Folge, dass viele Unternehmen nicht ausbilden, weil ihnen selbst die Ausbilder fehlen", sagte Esser der Zeitung. "Aber wenn wir nicht weit mehr Ressourcen in die Ausbildung stecken - und dafür eben auch die knappen IT-Spezialisten abstellen - bremst das die Wirtschaft insgesamt." An diesem Montag und Dienstag findet der 14. Digital-Gipfel der Bundesregierung online statt./red/DP/mis