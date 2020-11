Die Healthcare-Branche ist durch die Corona-Pandemie verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt. Wir haben mit dem Mediziner Michael Fischer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Medical Strategy und auch Fondsmanager des MEDICAL BioHealth-Fonds, über die Branche und seinen Ansatz gesprochen. Der Fonds, der kürzlich sein 20jähriges Jubiläum feiert, konzentriert sich in erster Linie auf Healthcare-Firmen, die eine hohe Innovationskraft und Wertsteigerungsdynamik aufweisen. (Anmerkung: Laut Factsheet per 30.9. ist im Fonds auch der österreichisch-französische Impfstoff-Entwickler Valneva enthalten). Herr Fischer, Sie haben vor mittlerweile zwanzig Jahren den MEDICAL BioHealth lanciert und damit schon früh die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...