Pakistan schaffte einen Durchbruch in der Bananenzüchtung, da die führende landwirtschaftliche Forschungsinstitution des Landes zwei Fruchtsorten für den Anbau in Sindh, eine von vier Provinzen in Pakistan, die im Südosten des Landes liegt, entwickelte. Das wird von Fruit-inform mit einem Link zu dem Internetportal profit.pakistantoday.com.pk berichtet. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...