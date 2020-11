EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Achiko AG schliesst Wandelanleihe von bis zu 2 Millionen CHF mit Negma Group ab



30.11.2020 / 06:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Achiko AG schliesst Wandelanleihe von bis zu 2 Millionen CHF mit Negma Group ab Zürich, 30. November 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) hat eine neue nachrangige Wandelanleihe von bis zu 2 Millionen CHF mit Negma Group abgeschlossen. Die Wandelanleihe beinhält ein Wandlungsrecht in Namensaktien von Achiko mit einer Ausübungsperiode von drei Jahren. Die Wandelanleihen-Transaktion wird zwischen dem 1. Januar und 15. Februar 2021 mit einer Emission von 1'500'000 Warrants für Negma Group abgeschlossen. Jeder Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Namensaktie von Achiko, hat eine Ausübungsfrist zwischen dem 30. und dem 365. Tag nach der Emission der Warrants und einen Ausübungspreis von 0.35 CHF (vorbehaltlich üblicher Anpassungen). Dies ersetzt die bestehende Finanzierungsfazilität mit Negma Group und ergänzt Achikos Ankündigungen bezüglich Aktualisierungen der Kapitalerhöhung von 2,9 Millionen CHF im Oktober und die kürzliche Ankündigung der Wandelanleihe mit Yorkville in der Höhe von 2,5 Millionen USD. «2020 war für uns ein entscheidendes Jahr, um Teman Sehat und Gumnuts auf ein solides Fundament zu stellen», sagt Steven Goh, CEO der Achiko AG. «Wir sind allen Involvierten dankbar für ihre Unterstützung. Die jüngsten Transaktionen bilden die Grundlage für ein aufregendes 2021.»

Über Achiko AG

Wir kreieren Lösungen mit einem grossartigen Nutzererlebnis für die Transformation der Healthcare-Industrie. Unser zum Patent angemeldetes diagnostisches Testkit für Covid-19 (Gumnuts) liefert Nutzern einfach und effektiv zuverlässige Resultate. Das Testkit wird ergänzt durch unsere mobile Check-In-App (Teman Sehat), die den Nutzern ermöglicht, Zeit und Ort ihrer Tests selbst zu planen, ihre Privatsphäre zu schützen, Erfahrungen auszutauschen und eine Gemeinschaft zu finden. Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich und wir verfügen über Büros in Hong Kong, Jakarta, Singapur und Seoul.

http://www.achiko.com/ Pressekontakte



ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67 Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51 Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung