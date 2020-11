Die Vorwoche konnte im DAX noch einige Punkte gewinnen, wenn auch mit geringer Dynamik. Hinderlich war sicherlich der US-Feiertag am Donnerstag. Nun steht der Monatswechsel an. Was ist zu beachten? Voraussetzungen aus der DAX-Vorwoche Die Volatilität nahm im Wochenverlauf deutlich ab. Zwischenzeitlich stand der DAX nahezu still und machte es an der Range-Kante der letzten vier Wochen immer wieder spannend. Einen dynamischen Ausbruch gab es nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...