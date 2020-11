NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic angesichts einer Übernahmeofferte von 125 Euro je Aktie auf "Buy" belassen. Der Halbleiterwafer-Hersteller und der taiwanische Kaufinteressent GlobalWafers arbeiteten an einer formalen Vereinbarung für die zweite Dezemberwoche im Anschluss an Gespräche in den jeweiligen Aufsichtsgremien sowie deren jeweiliger Zustimmung, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Siltronic-Großaktionär Wacker Chemie werde eine unwiderrrufliche Vereinbarung zur Andienung seines kompletten Siltronic-Anteils von 30,8 Prozent an den weltweit drittgrößten Waferhersteller unterzeichnen. Das Kursziel für Sitronic lautet bislang 110 Euro./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2020 / 01:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2020 / 01:24 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

SILTRONIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de