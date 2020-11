The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.11.2020Aktien1 US00774W1036 Aena SME S.A.2 NL00150000S7 Dutch Star Companies Two B.V.3 LU2263803020 NeoGames S.A.4 US92556V1061 Viatris Inc.5 DE000A3H22F2 Kion Group AG BZRAnleihen1 DE000A2YN082 Investitionsbank Berlin2 ES0305523005 Six Finance [Luxembourg] S.A.3 XS2264712436 Clearstream Banking AG4 DE000DD5AT54 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 CH0579132918 Lugano, Stadt6 NO0010900129 SuperOffice Group AS7 DE000A3H2XT2 Beno Holding AG8 FR0014000UL9 BNP Paribas S.A.9 FR0014000UG9 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale10 XS2266989149 Close Brothers Group PLC11 XS2265801238 Luminor Bank AS12 XS2265968284 Svenska Handelsbanken AB [publ]13 BE0002754357 Wallonne, Région14 DE000A3H2TU8 ACTAQUA GmbH15 XS2264977146 Coca-Cola European Partners PLC16 GB00BMHMP637 DCM US Multi-Family Homes PLC17 US37045XDC74 General Motors Financial Co. Inc.18 XS2251781519 Kommunalbanken AS19 XS2265023601 Kommuninvest i Sverige AB20 XS2264692737 Metso Outotec Oyj21 XS2265531181 Southern Gas Networks PLC22 XS2262952679 Capital & Counties Properties PLC