Black Friday war - wie erwartet - ein Fest für die E-Commerce-Anbieter. Laut den Analysten von Adobe haben die Onlineumsätze allein in den USA ersten Schätzungen zufolge zwischen 8,9 und 9,6 Milliarden Dollar betragen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von 20 beziehungsweise 29 Prozent. Top-Profiteur ist Amazon.Pro Minute gaben die US-Shopper 6,2 Millionen Dollar aus, so Adobe. Bestseller waren Smartphones, Videospiele, Apple AirPods und Spielzeug.Adobe erwartet am heutigen Cyber Monday ...

Den vollständigen Artikel lesen ...