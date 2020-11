Die positiven Impfstoff-Daten von BioNTech und Co haben der Aktie der Lufthansa bereits kräftigen Rückenwind verliehen. Innerhalb weniger Wochen ging es mit dem zuvor gebeutelten Kurs um knapp 50 Prozent nach oben. Und womöglich könnte die globale Verteilung von Corona-Impfstoffen dem MDAX-Konzern ein Zusatzgeschäft bescheren. So erklärte Peter Gerber, Chef der Frachttochter Lufthansa Cargo, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass wohl größere Mengen in Mitteleuropa hergestellt werden dürften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...