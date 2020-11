Schauen wir gemeinsam hier auf die aktuelle DAX-Vorbörse, Gold und Unternehmensmeldungen im Interview mit der LS-Exchange. Siltronic und CureVac sind zwei Themen am 30.11.2020 - was steht noch in dieser Woche an? Themen im Anleger-Fokus Kann der Ausbruch im DAX über die letzten Monatshochs fortgesetzt werden? Vorbörslich ist der Index wieder unter 13.300 Punkten. Ebenfalls schwächer ist der Goldpreis. Er markiert heute ein 4-Monats-Tief und zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...