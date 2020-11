Das Gütezeichen des Forum Nachhaltige Geldanlagen, kurz: FNG, versteht sich als Orientierungshilfe für Anleger, die ihr Depot grüner, sozialer und fairer gestalten möchten. Die Liste der mit FNG-Siegel ausgezeichneten Fonds ist deutlich gewachsen.Das Angebot an Nachhaltigkeitsfonds ist für viele Anleger nur schwer durchschaubar: Mittlerweile dürften die meisten Fondsgesellschaften entsprechende Produkte im Portfolio haben - schließlich ist Nachhaltigkeit einer der großen gesellschaftlichen Trends. Doch worauf sollte man als Investor konkret achten und wer prüft, ob das Label Nachhaltigkeit auch tatsächlich zurecht geführt wird? Eine gute Orientierung liefert das vom Forum Nachhaltige Geldanlagen eingeführte FNG-Siegel, für das sich Fondsanbieter bewerben und ihre Produkte prüfen lassen können. Das Interesse an dieser Auszeichnung ist groß: Wie die Initiative anlässlich ihrer am 26. November 2020 virtuell durchgeführten Vergabefeier für das kommende Jahr bekannt gibt, hatten sich insgesamt 177 Fonds für das FNG-Siegel beworben. Das entspreche einer Steigerung von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Damit hat sich das Wachstumstempo nach 25 Prozent, 40 Prozent und 60 Prozent in den letzten drei Jahren nochmals beschleunigt. Die Zahl der sich bewerbenden Fondshäuser stieg von 47 auf 73. Die ausgezeichneten Fonds verwalten ein Vermögen von 60 Milliarden Euro, eine Verdoppelung im Vorjahresvergleich", konkretisiert der Fachverband FNG.

