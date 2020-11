Die Gehäuseserie Eurotainer von Fischer Elektronik besteht grundsätzlich aus zwei stranggepressten Aluminiumhalbschalenprofilen, 2 mm starken Deckelplatten ebenfalls aus Aluminium und einem robusten Design-Kunststoffrahmen mit integrierten sowie austauschbaren Standfüßen. Der Kunststoffrahmen wird standardmäßig in der Farbe taubenblau (RAL 5014) angeboten und zusätzlich durch rutschfeste Standfüße in der Farbe rotviolett (RAL 4002) ergänzt. Ab sofort sind die Standfüße standardmäßig zusätzlich in der Farbe tiefschwarz (RAL 9005) verfügbar, wodurch ein farbneutrales Aussehen der Gehäuse erreicht ...

