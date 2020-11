Den vollständigen Artikel lesen ...

Der EU-Kommissar Paolo Gentiloni sagte in seinem Interview mit CityAM, dass die Haushaltsregeln der Europäischen Union (EU) mit der erwarteten höheren Staatsverschuldung in Einklang gebracht werden müssten, um die durch den Coronavirus verursachten Schulden zu tilgen." "In Europa können Schulden nicht erlassen werden", fügte Gentiloni hinzu.