DJ EZB/Enria spricht von "koordinierter Reorganisation" des Bankensektors

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat erneut einen gemeinsamen europäischen Ansatz beim Umgang mit dem zu erwartenden Anstieg notleidender Kredite in Bankbilanzen gefordert und darüber hinaus eine "koordinierte Reorganisation" des Bankensektors angeregt. "Ich bin überzeugt davon, dass eine solche Initiative auf europäischer Ebene koordiniert werden muss, um wirksam zu sein, weil sonst das Risiko besteht, dass Banken in einem Land bessere Bedingungen haben als Banken in einem anderen Land, und das würde den Prinzipien der Bankenunion zuwiderlaufen", sagte Enria dem griechischen Fernsehsender ERT.

Er fügte hinzu: "Meiner Meinung nach brauchen wir auf diesem Gebiet eine europäische Initiative, auch um eine koordinierte Reorganisation des Bankensektors voranzutreiben, falls es künftig Probleme geben sollte."

November 30, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

