Shanghai (ots/PRNewswire) - Die professionelle Wärmebildkamera-Marke FOTRIC innoviert kontinuierlich ihre Technologie für ihre Benutzer, um "Bessere Effizienz bei höherer Sicherheit" zu bieten. Im August hat FOTRIC eine Wärmebildkamera zur Temperaturkontrolle für die Prävention und Kontrolle von Epidemien auf den Markt gebracht. Vor kurzem machte FOTRIC eine Neuentwicklung publik: die intelligenten Wärmebildkameras 340A und 340M, die für die Wartung von Industrieanlagen, Energie- und Elektroprüfungen, Gebäudeinspektionen usw. geeignet sind.FOTRIC konnte in seiner Firmengeschichte bereits vermehrt im Bereich der Produktentwicklung Erfolge erzielen. Bei seiner Teilnahme an der CES-Exhibition in den USA im Jahr 2017 fanden seine unabhängig entwickelten Produkte großen Anklang. Im Jahr 2018 gewann FOTRIC den ersten Platz in der Kategorie elektrische Anwendung bei der IR/INFO-Konferenz in den USA. 2019 wurde ein neu entwickeltes Produkt von FOTRIC mit dem German iF International Industrial Design Award 2019 ausgezeichnet.Starke Leistung durch KIIndustrielle Anwender kennen unsere Wärmebildkameras bereits. Die Modelle 340A und 340M sind jedoch keine gewöhnlichen Modelle. FOTRIC verschmilzt auf innovative Weise KI-Technologie mit Intelligenz und Agilität. Benutzer profitieren von einer außergewöhnlich intelligenten Steuerungserfahrung. So gibt es beispielsweise eine KI-Taste, die Programmierkürzel für voreingestellte Schnittstellen oder Funktionen unterstützt.Überlegende BildwiedergabeTemperaturmessung und Bildwiedergabe sind die beiden Kernfunktionen der Wärmebildkamera. Genaue Temperaturmessung und hochauflösende Bildwiedergabe sind das sina que non einer leicht zu bedienenden Wärmebildkamera. Die Modelle 340A und 340M wurden auf der Grundlage einer soliden FOTRIC-Technologie entwickelt, die sich seit 10 Jahren bewährt hat, wobei der Fokus auf präziser Temperaturmessung und Wärmebildwiedergabe lag. Ihre Temperaturmessstabilität und -konsistenz sind branchenführend. Die Bildgebung wird von FOTRICs bahnbrechender innovativer Technologie namens "MagicThermal" Multi-color Dynamic gesteuert. Diese Funktion ermöglicht eine fortschrittliche Bildwiedergabe auch bei komplexen Diagnosen und eine überlegene intelligente Isolierung von Hot-Spots im Bild für eine einfache Live-Analyse von relevanten Bereichen.Mit TurboFocus immer bereitDas Modell 340A ist mit dem intelligenten "TurboFocus" Fokussiersystem ausgestattet, das einen schnellen, präzisen und leisen Ein-Tasten-Autofokus ermöglicht. Bei der kontinuierlichen Fokussierung brauchen sich die Anwender nicht um die Fokussierung zu kümmern, sondern können einfach zielen und abdrücken, was die Detektionseffizienz erheblich verbessert.FOTRIC sucht weiterhin weltweit nach Partnern, um den Benutzern weltweit maßgeschneiderte und qualitativ hochwertige Leistungen anzubieten.Informationen zu FOTRICFOTRIC ist der weltweit führende Anbieter von Präzisionsprodukten und -lösungen für die Infrarot-Wärmebildmessung.Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schanghai, und verfügt über Vertriebspartner in Dutzenden von Ländern und Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Südkorea, Singapur, Australien und Taiwan. Das Angebot von FOTRIC deckt mehrere Bereiche ab, darunter Energie, Industrie, wissenschaftliche Forschung und Sicherheit.