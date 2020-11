Die Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7) will für das vergangene Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Oktober bis 30. September) eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum letzten Jahr (1,50 Euro) ist dies eine Reduzierung um knapp 47 Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite des im SDAX notierten Unternehmens liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 33,35 ...

