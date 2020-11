Baierbrunn (ots) - 2020 war ein herausforderndes Jahr - gerade für Familien mit jüngeren Kindern, die mit vielen kleinen und großen Sorgen und Ängsten rund um das neue Virus SARS-CoV-2 zu kämpfen hatten. "Für uns bei Baby und Familie war das Anlass, ein besonderes Heft zu machen und mit unserem 'Corona-Special' in der Dezember-Ausgabe zurück- und vorauszuschauen: Was war? Was wird? Wir haben Experten und vor allem Eltern gefragt. Denn wir wollen sichtbar machen, was Familien in der Pandemie geleistet haben", erläutert Chefredakteurin Stefanie Becker.Was war? Was wird?Vom Titelcover der Dezember-Ausgabe von Baby und Familie grüßt Maskottchen Jonte mit Corona-Schutzmaske, im Heft bietet das Special "Corona 2020" spannende Reportagen und kompakte medizinische Informationen zum aktuellen Wissenstand in Sachen Covid-19. Baby und Familie berichtet dabei fundiert, zuverlässig und trotz der widrigen Umstände immer unterhaltsam und zuversichtlich: So erzählen in der Titelgeschichte "Geboren im Lockdown" Eltern, Arzt und Hebamme, wie im Frühjahr der kleine Leo auf die Welt kam - als das Leben in Deutschland still stand und der Vater kurz nach der Geburt des Kindes wieder aus der Klinik und weg von seiner kleinen Familie musste. In "Wir hatten Corona" berichtet eine vom Baby bis zu den Großeltern infizierte Familie, wie sie Krankheitsphase und Quarantäne gemeistert haben. Und Apothekerinnen und Apotheker schildern, welche Sorgen und Nöte ihre kleinen und großen Kunden haben und wie sie es selbst schaffen, in dieser Pandemie zuversichtlich zu bleiben.Stark durch die KriseBaby und Familie richtet in der Dezember-Ausgabe ebenso den Blick nach vorne: So erläutert der Virologe Johannes Liese, warum kleine Kinder keine "Super-Spreader" sind und wie Betreuungseinrichtungen auch während der Pandemie die Kinder sicher betreuen können. Ein praktischer "Symptom-Check" gibt Eltern Orientierung, um die möglichen Anzeichen von Covid-19, Grippe oder einer Erkältung schnell zu erkennen. "Stark durch die Krise" listet Tipps auf, wie man unbeschadet durch diese Zeit kommt und sie als Chance für neue Perspektiven nutzen kann.Spaß und Unterhaltung sind für Gesundheit und Wohlbefinden essentiell: Dafür gibt es in der Dezember-Ausgabe des Elternmagazins leckere Weihnachtsrezepte für die ganze Familie, ein tolles Adventsgewinnspiel, die beliebte "Schatzkiste" mit Bastel- und Ausmalspaß sowie die Enny & Mo-Geschichte "Die Weihnachtsgäste" zum Vorlesen oder als Podcast zum Anhören unter www.baby-und-familie.de/Enny-und-Mo (http://www.baby-und-familie.de/Enny-und-Mo) .Über Baby und Familie:Baby und Familie ist das reichweiten- und auflagenstärkste Gesundheitsmagazin für die junge Familie in Deutschland. Mit monatlich 605.650 verkauften Exemplaren (IVW 3/2020) und 1,79 Millionen Leserinnen und Lesern (AWA 2020) informiert das Magazin über genau die Themen, die Eltern bewegen: Ob Körper und Seele, Heilen und Vorbeugen, Großwerden und Zusammenwachsen - Baby und Familie gibt ihren Leserinnen und Lesern die Informationen, die sie weiterbringen. Mit fundiertem Rat von ausgewiesenen Experten und nah an der Lebenswelt der Kernzielgruppe Schwangere, Baby-Eltern und Kleinkind-Eltern. Digitale Angebote des Magazins findet man unter www.babyundfamilie.de (http://www.babyundfamilie.de/), facebook.com/babyundfamilie.de (http://facebook.com/babyundfamilie.de), instagram.com/babyundfamilie/ (http://instagram.com/babyundfamilie/) und auf Youtube (http://www.youtube.com/channel/UCTQIwy3ZX9674gXpEJ4OlfQ).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4777361