Online-Casinos, Poker und Sportwetten sind in Zeiten von Corona für viele Menschen eine willkommene Abwechslung. Für den weltgrößten Glücksspielkonzern Flutter Entertainment bedeutet das brummende Geschäfte - und das spiegelt sich auch an der Börse wider. Der starke Kursanstieg wird nun belohnt.Am heutigen Montag rückt Flutter Entertainment in den EuroStoxx 50 auf. Der irische Konzern, der durch die Fusion von Paddy Power und Betfair entstanden ist, ersetzt den niederländisch-britischen Konsumgüterkonzern ...

