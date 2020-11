Kunststoffverpackungen verschmutzen weltweit Flüsse, Meere, Landschaften. Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) will seinen Beitrag leisten, um diesen Zustand zu ändern und hat sich dem "New Plastics Economy Global Commitment" der Ellen MacArthur Stiftung verpflichtet. Eine Autofahrt durch unberührte Landschaften Lateinamerikas, Afrikas, Asiens oder viele Länder Europas offenbart den Blick auf Wälder, Seen, Flüsse - und oft auf Berge von Abfall. Von Abhängen über Flussbetten wälzt sich der Müll früher oder später ins Meer. Immer mit von der Partie: Kunststoffe. Der Löwenanteil stammt ...

