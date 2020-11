(Im Teaser und im Lead wurde berichtigt, dass Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden und nicht Anklage erhoben wurde. Zweiter Absatz mit Erklärung zu Ermittlungsverfahren eingefügt.)

PARIS (dpa-AFX) - Wegen eines Angriffs auf einen schwarzen Musikproduzenten sind in Frankreich in der Nacht zum Montag Ermittlungsverfahren gegen vier Polizisten eingeleitet worden. Das berichtete die Agentur AFP am Montagmorgen unter Berufung auf die Justizbehörden. Der brutale Polizeieinsatz in Paris hatte in den vergangenen Tagen in Frankreich landesweit für Empörung und Proteste gesorgt.

Ein solches Verfahren kann am Ende zu einem Strafprozess führen, falls die Ermittler ausreichend Beweise gegen die Beschuldigten sehen. Andernfalls können sie die Ermittlungsverfahren auch wieder einstellen.

Ein am Donnerstag veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere Polizisten einen Musikproduzenten im Eingang seines Produktionsstudios massiv attackieren.

Am Wochenende hatten über 100 000 Menschen in Frankreich gegen Polizeigewalt und ein geplantes Sicherheitsgesetz demonstriert./cha/DP/eas