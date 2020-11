Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit Verlusten tendiert. Der österreichische Leitindex ATX verlor gegen 9.30 Uhr 0,95 Prozent auf 2.574,26 Punkte. Der ATX Prime gab um 0,87 Prozent auf 1.311,29 Zähler nach.Auch in Europa wurden zunächst mehrheitlich Abgaben verzeichnet. Vorbörslich stellten Experten bereits das Aufwärtspotenzial der Märkte in Frage, nachdem diese "bereits sehr gut gelaufen" ...

