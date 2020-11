Bonn (ots) - Der ehemalige NDR-Intendant Jobst Plog hat sich in die Diskussion um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags eingeschaltet. Der Jurist Plog war 17 Jahre lang Intendant des NDR in Hamburg (1991-2008), im Medienmagazin journalist kritisiert der 79-Jährige die CDU in Sachsen-Anhalt scharf.Mit Blick auf frühere Auseinandersetzungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit der Politik rät Jobst Plog zum Gang vor das Bundesverfassungsgericht, sollte die CDU in Sachsen-Anhalt bei ihrem Nein zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags bleiben: "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seine Freiheit immer mit den Gerichten und gegen die Politik erstritten - nicht mit Konzessionen an die Politik", so Plog in der Dezember-Ausgabe des journalists, die am 1. Dezember erscheint.Diese Vorabmeldung ist mit Nennung der Quelle "journalist" frei.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/4777421