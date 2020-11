Lexus wird sein rein elektrisches Modell UX 300e in Deutschland am 11. Januar 2021 auf den Markt bringen. Der Vertrieb soll ausschließlich online und per Leasing erfolgen. Lexus nennt für den UX 300e eine monatliche Leasingrate ab 399 Euro (inkl. 19% MwSt.) basierend auf einer unverbindlichen Preisempfehlung von 47.550 Euro. Der Lexus UX 300e ist das neueste Mitglied in der kompakten Crossover-Familie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...