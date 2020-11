FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1725 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 72 (76) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 715 (620) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9925 (9380) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5500 (5420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 500 (400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 770 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3600 (4011) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 435 (420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2465 (2195) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 298 (260) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 635 (670) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BEAZLEY PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1450 (990) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 1065 (1045) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WHITBREAD TARGET TO 3000 (2700) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3400 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1080 (780) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CENTRAL ASIA METALS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - TARGET 270(170)P - RBC RAISES DUNELM GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1450 PENCE - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 145 (120) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7000 (6500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5900 (5000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES ASTRAZENECA TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 7500 (7300) PENCE - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 185 (134) PENCE - 'BUY'



