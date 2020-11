Krombach (ots) - Die Corona-Pandemie stellt uns alle fast täglich vor neue Herausforderungen. Das betrifft natürlich auch die vielen gemeinnützigen Vereine und Institutionen, die mit ihren Angeboten und Projekten in dieser besonderen Zeit einmal mehr gebraucht werden. Die Krombacher Brauerei und neun Partnervereine wollen gemeinsam mit der Unterstützung der Fans einen Beitrag leisten und den Helfenden helfen. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder die Krombacher Zipfelmützenaktion."Gemeinsam für die gute Sache" - so lautet das Motto der Krombacher Zipfelmützenaktion, die seit 2016 jährlich an einem Aktionstag vor Weihnachten stattfindet. Zunächst nur im kleineren Rahmen umgesetzt, war aufgrund des Erfolgs und der positiven Resonanz bei den Fans schnell klar, dass das Engagement ausgeweitet wird. Mittlerweile ist die Aktion bei vielen Partnervereinen aus den Bereichen Fußball, Basketball und Eishockey fest etabliert. In diesem Jahr sind Eintracht Frankfurt, Arminia Bielefeld, der 1. FC Kaiserslautern, die Iserlohn Roosters und die Sportfreunde Siegen und ganz neu auch der SV Darmstadt 98, die BG Göttingen, Phoenix Hagen und der KSV Hessen Kassel mit dabei.Zipfelmütze im Vereins-Look kaufen - Einrichtungen in der Region unterstützenDie Krombacher Brauerei produziert exklusiv für diese Aktion Zipfelmützen im Look der teilnehmenden Vereine und stellt diese für den Verkauf zur Verfügung. Für einen Preis von zwei Euro pro Stück können Fans diesen limitierten Fanartikel erwerben und sich damit unmittelbar für den guten Zweck engagieren. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent gespendet und kommen karitativen Einrichtungen in den Heimatregionen der Vereine zugute.Mit einem gemeinsamen Video wurde der Start der diesjährigen Zipfelmützenaktion auf den Krombacher Social Media Kanälen angekündigt. Außerdem rufen die Vereine auch noch individuell ihre Fans zur Teilnahme auf. Seit dem 29. November sind die neuen Zipfelmützen verfügbar. Aufgrund der aktuell besonderen Situation unter Corona findet der Verkauf in diesem Jahr über die jeweiligen Online-Shops und (wo möglich) über die stationären Fanshops der Vereine statt. Damit haben erstmals auch Fans, die an den Aktionstagen der vergangenen Jahre nicht im Stadion sein konnten, die Möglichkeit, sich ein oder mehrere Exemplare zu sichern. Allzu lange sollten die mit der Bestellung allerdings nicht warten, denn die Auflage ist wieder limitiert. Am 24. Dezember, oder wenn alle Zipfelmützen abverkauft sind, endet die Aktion.Rund 190.000 Euro - diese Summe ist durch die Zipfelmützenaktionen der vergangenen Jahre zusammengekommen und an unterschiedliche Einrichtungen gespendet worden. An diesen Erfolg wollen Krombacher und die Partnervereine gerne gemeinsam bei der fünften Auflage der Krombacher Zipfelmützenaktion anknüpfen und hoffen auch in diesem Jahr auf die großartige Unterstützung der Fans.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/4777528