ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Abwärtstendenz der Inflation im November weiter abgeschwächt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer ersten Schätzung mit. Im Oktober hatte die Inflationsrate noch bei minus 0,6 Prozent und im September bei minus 1,0 Prozent gelegen.

Im Monatsvergleich stagnierten die Verbraucherpreise im November. Nach wie vor bleibt die Preisentwicklung schwach, was auch eine Folge der Corona-Pandemie ist.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts der zweiten Infektionswelle in Europa eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik in Aussicht gestellt. Für die EZB-Ratssitzung im Dezember rechnen Experten mit einer erneuten Aufstockung der milliardenschweren Wertpapierkäufe und neuen Billigkrediten für die Geschäftsbanken im gemeinsamen Währungsraum./jkr/bgf/jha/