Wien (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Konjunkturindikatoren in den USA haben abermals eher positiv überrascht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der BIP-Nowcast der Atlanta FED habe sich im Wochenvergleich verdoppelt und prognostiziere auf Basis der bislang für das vierte Quartal zur Verfügung stehenden Indikatoren ein annualisiertes Quartalswachstum von 11%. Eine optimistischere Einschätzung der Konsum- und Investitionsdynamik habe dem zugrunde gelegen. Damit liege der BIP-Nowcast nun deutlich über den Analystenerwartungen, was nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen sei, dass neue Restriktionen (in manchen, aber nicht allen Bundesstaaten) die Konjunkturdynamik bis Jahresende noch belasten könnten. Nichtdestotrotz müsse aber betont werden, dass sich die US-Wirtschaft in Anbetracht steigender Infektionszahlen und auslaufender Fiskalmaßnahmen bislang solide entwickle. ...

