Mit dem E-Mobility-Messsystem von Vector Informatik und dem Partner CSM Computer-Systeme-Messtechnik können Elektronik-Entwickler schnelle und zeitsynchrone Vielkanalmessungen in Hochvolt-Leitungen und -Komponenten durchführen. In Kombination von CSM-Hardware-Modulen und der Vector Messsoftware vMeasure exp oder CANape können Entwickler erstmals Größen wie Wirkleistung, Wirkungsgrad, Schirmstrom und Restwelligkeit in Echtzeit berechnen und gleichzeitig darstellen. Messung von der Komponente bis zum E-Auto Das System ist skalierbar und flexibel einsetzbar: für Messaufgaben an einzelnen Komponenten ...

