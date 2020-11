Am Aktienmarkt notiert die Aktie der Amadeus IT Group gegenwärtig etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 59,76 Euro. An der Börse hat sich heute die Aktie der Amadeus IT Group zwischenzeitlich um 0,70 Prozent verbilligt. Der Kurs des Anteilsscheins verbilligte sich um 42 Cent.

Den vollständigen Artikel lesen ...