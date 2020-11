DJ AAB Asset Services GmbH und Globalance Invest starten Kooperation

DGAP-Media / 2020-11-30 / 13:00 *Die Zusammenarbeit umfasst den Vertrieb des D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien-Fonds (WKN: A2DHT5) in Deutschland. Durch die Kooperation erweitert die Tochtergesellschaft der Augsburger Aktienbank AG (AAB) das Angebot nachhaltiger Investmentlösungen.* Mit dem D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien-Fonds hat Globalance Invest bereits vor mehr als drei Jahren ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Investment aufgelegt, das sich auf Megatrends konzentriert und in Anlagen investiert, die den großen Herausforderungen unserer Zeit begegnen und finanziell davon profitieren. Marco Schmitz, Geschäftsführer der AAB Asset Services: "Unsere Aufgabe als Placement Partner im deutschen Markt ist es, die Nachfrage nach außergewöhnlichen und nachhaltig interessanten Anlagekonzepten zu bedienen. Mit dem Zukunftbeweger Aktien-Fonds haben wir einen spannenden Baustein zu unserer Produktwelt hinzugewonnen." Werner Hedrich, Geschäftsführer des Münchner Vermögensverwalters Globalance Invest: "Unser Ziel ist es, für nachhaltige und zukunftsorientierte Anlagethemen im deutschen Markt als unabhängiger Anbieter und anerkannter Spezialist eine relevante Rolle zu spielen. Mit der Globalance Bank in der Schweiz als Muttergesellschaft und dem Gründerteam rund um den CEO, Visionär und Pionier Reto Ringger haben wir einen nachvollziehbaren Track Record seit dem Jahr 1995 im Management zukunftsorientierter Portfolios aufgestellt." Der D&R Zukunftbeweger Aktien-Fonds, der seit 2017 von Donner & Reuschel gemanagt und von der Globalance Bank beraten wird, hat bereits ein Volumen von rund 100 Mio. Euro. Im laufenden Jahr erzielte er eine positive Wertentwicklung von 13,09 % und somit eine Outperformance gegenüber dem MSCI World von 11,47 % (Stand 26.11.2020). Weitere Informationen zum D&R Zukunftbeweger Aktien-Fonds sowie tagesaktuelle Factsheets auf www.globalance-invest.de oder www.donner-reuschel.lu. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: AAB Asset Services GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2020-11-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1151504 2020-11-30

