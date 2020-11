DJ Sechs Gewinner mit dem Customer Relations Award 2020 ausgezeichnet

Winterthur/Pfäffikon (pts024/30.11.2020/13:00) - Am 19. November 2020 wurden zum zwölften Mal inspirierende Projekte rund um nachhaltige Kundenbeziehungen im digitalen Zeitalter mit dem Customer Relations Award gefeiert und die Gewinner in den fünf Kategorien Customer Focus, Customer Experience, Employee Focus, Innovation, Newcomer konnten sich über einen Award freuen. Zudem wurde der Special Award 2020 an ein einmaliges Projekt verliehen, welches unter den speziellen Herausforderungen des Lockdowns wegen COVID-19 entstanden ist und auch umgesetzt wurde.

Gelungene Premiere: Hybride Awardverleihung 2020

Im Gegensatz zur bisher wohlbekannten Abend-Gala-Veranstaltung, wurde die Verleihung des Customer Relations Award 2020 erstmals hybrid durchgeführt. Das heisst, es waren ausschliesslich die nominierten Projektleiter geladen, von denen einige dann am Veranstaltungstag vor Ort im Menzi EBZ-Studio ( https://menziebz.ch/ ) im Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ waren, aus welchem die Verleihung live übertragen wurde. Andere Nominierte wurden wiederum per Videocall in die Liveshow zugeschaltet und konnten so ebenfalls live teilnehmen. Auch die Sponsoren der fünf Kategorien nahmen per Videocall in die Show teil und verkündeten den jeweiligen Gewinner.

Alle weiteren Zuschauer verfolgten die Awardverleihung in einem privaten Livestream auf dem cmm360-YouTube-Channel ( https://www.youtube.com/channel/UCOwSu3xeN8tgMXfP5iUxGvg ) und tauschten sich fleissig miteinander im Chat aus. Mit einem Besucherrekord von über 700 Aufrufen kann die etwas andere Awardverleihung 2020 als gelungene Premiere bezeichnet werden.

Ein Dank geht an dieser Stelle an die Engagements zum einen von PIDAS ( https://www.pidas.com/ ) mit der Location-Unterstützung, zum anderen von T&N ( https://www.tn-ict.com/ ) mit dem ausgezeichneten Sound-Sponsoring, welche zur ausgezeichnete Übertragungsqualität beitrugen. Auch ein Dank an Bucher + Suter ( https:// www.bucher-suter.com/de/ ), die für das Wohl der anwesenden nominierten Projektleiter mit dem Getränke-Sponsoring sorgten.

Doch neben all diesen Neuerungen gibt es auch ein paar Dinge, die konstant bleiben, wie zum Beispiel die nachhaltige Gestaltung von Kundenbeziehungen im digitalen Zeitalter. Denn auch dieses Jahr stand der Customer Relations Award ganz im Zeichen von Kundenbegeisterung und von den 18 nominierten Customer Relations Stars. Und so kamen Fans, Freunde, Kollegen und Unterstützer zusammen, um einmal mehr innovativen Firmen und herausragenden Persönlichkeiten, die bewegen, verändern, die Zukunft mitgestalten, eine Plattform zu geben, ihnen Gehör zu verschaffen, um Danke zu sagen und auch, um einen Gewinner zu ehren.

Gewinner in der Kategorie Customer Focus

Mit dem abteilungsübergreifenden Projekt konnte DialogWorld - part of MS Direct Group ( https://www.dialogworld.ch/ ) die Jury in diesem Jahr überzeugen. Denn Unternehmen mit starken Aussendienst-Organisationen stehen zunehmend vor der Herausforderung, neben den grossen A- und B-Kunden auch ihre C-Kunden adäquat zu betreuen. Häufig werden diese entweder zu teuer über den Aussendienst bedient oder sich selbst und damit im Extremfall der Konkurrenz überlassen. Dabei ist gerade diese Kundengruppe - wenn effizient betreut - sehr spannend, da hier im Vergleich zu Grosskunden häufiger Listenpreise durchgesetzt werden können und die Loyalität grösser ist, auch weil sie weniger von der Konkurrenz umworben werden oder seltener an Vorgaben für regelmässige Ausschreibungen gebunden sind.

DialogWorld - part of MS Direct Group hat zusammen mit einem Partnerunternehmen in der Elektronikbranche einen LeanSelling-Ansatz mit einem InsideSales-Team entwickelt, welches systematisch C-Kunden betreut. Mit dem Ansatz wird sichergestellt, dass auch diese Kundengruppe mindestens einmal im Jahr Kontakt mit dem Unternehmen hat und eine kompetente Beratung erfährt. Zudem konnte die Effizienz des Vertriebsprozesses bei diesen Kunden bei gleichbleibend hoher Kundenzufriedenheit um 40 % gesteigert werden.

Mit grosser Spannung verkündete Frank Hannich, Leiter der Fachstelle Strategic CRM an der ZHAW ( https://www.zhaw.ch /de/sml/ ) und Sponsor dieser Kategorie, den Gewinner und Eva Tyssen, Head of Business Development & Customer Succes konnte den Award im Studio persönlich entgegennehmen.

Gewinner in der Katgorie Customer Experience

Als nächstes wurde der Award in der Kategorie Customer Experience von der Sponsorin Melanie Schefer Bräker, Head of Customer Care bei Swisscom ( https://www.swisscom.ch/de/business/call-center-services.html ), an den glücklichen Gewinner überreicht. Freuen konnte sich in diesem Jahr SWICA, die mit ihrem Projekt "Customer Journey Spitalaufenthalt", welche die individuelle Begleitung von Kunden rundum einen Spitalaufenthalt durch ihre Krankenversicherung umfasst, überzeugte. Denn diese Herangehensweise von SWICA ( https://www.swica.ch/de/private ) war ein Novum in der Branche, da es Stakeholder unter einer ganzheitlichen Betrachtungsweise vernetzt und für den Kunden so ein optimaler Ablauf sichergestellt.

Überraschend für den Kunden ist diese Begleitung durch ihre Krankenversicherung aus einer neuen Sichtweise, denn diese ist nicht auf das Versicherungsprodukt fokussiert. Dies führt zum einen zu einem WOW-Effekt für den Kunden und zu aussergewöhnlichen Ergebnissen wie beispielsweise: * Kunden fühlen sich nun nicht als eine Nummer, sondern als Mensch wahrgenommen * Kundenumfrage mit enormem Net Promoter Score (NPS) von +76 * End-to-end Prozess mit voller Unterstützung von der Geschäftsführung, regional übergreifend und multidisziplinärem Zusammenwirken * Die Motivation der Mitarbeitenden durch Jobenrichment * Wirtschaftlicher Erfolg, der weit über das Monetäre hinausgeht * Perspektive der Weiterentwicklung zu Gesundheitsaspekten ist gross * Vernetzung im Gesundheitswesen der Schweiz ist erfolgsversprechend

Doch auch die beiden anderen nominierten Projekte, das von BLS ( https://www.bls.ch/de ), wie auch das von Wildbiene + Partner ( https://wildbieneundpartner.ch/ ), haben ohne Zweifel vorbildlich aufzeiget, was es heisst, den Kunden zu verstehen, um ein nachhaltiges Kundenerlebnis zu schaffen.

Gewinner in der Kategorie Employee Focus

Dass der Mitarbeiter-Fokus ebenso matchentscheidend ist wie der Kundenfokus, konnten die nominierten Projekte einmal mehr aufzeigen. Doch auch in dieser Kategorie stach ein Projekt in den Augen der Jury hervor und so konnte sich in diesem Jahr 2020 die Schweizerische Post ( https://www.post.ch/de ) über den Award-Gewinn freuen. Denn mit diesem Projekt, die Haltung und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden und Führungskräfte vom fachlichen Beantworter hin zum Kundenbegeisterer zu entwickeln und mit Herz und Freude bei der Arbeit zu sein, verfolgt die Post eine echte Vision.

Im Bewusstsein, dass eine Haltungs- und Verhaltensänderung nicht auf Knopfdruck erfolgt, verfolgt das Projekt ein umfassendes und nachhaltiges Trainings- und Coachingprogramm, mit Verankerungsinstrumenten unter Einbezug aller Stufen. Gemeinsam mit dem externen Partner PIDAS ( https://www.pidas.com/ ) wurde über vier Jahre ein sich laufend weiterentwickelndes Programm generiert, welches den Reifegrad der Mitarbeitenden berücksichtigt und sowohl die Strategie als auch das Leitbild des Contact Centers für den Kunden erlebbar macht. Das Projekt stellt den Menschen für die Kundenbegeisterung ganz ins Zentrum.

Auch wenn ursprünglich nur ein neuer Ausbildungspartner für Kommunikationstrainings gesucht wurde, entstand schliesslich ein komplettes Programm mit Transformationsbegleitung und erfolgreich abgeschlossenem Kulturchange hin zum Kundenbegeisterer, mit Erkenntnis, Mitgestaltung, Sinnstiftung, Begleitung, Co-Creation und konstantem Abgleich mit der Gesamtstrategie nach dem Motto "Dein Freund in der gelben Welt".

Bernhard Egger, Retail Community Manager bei BSI ( https://www.bsi-software.com/de-ch ) verkündete schliesslich in seiner Rolle als Sponsor dieser wertvollen Kategorie den Gewinner.

Gewinner in der Kategorie Innovation

Nach einer kurzen Pause ging es mit der Auszeichnung des Best Talent und des Best Newcomers weiter im Programm. Raquel Leko Kaisala beeindruckte mit dem besten Abschluss 2020 der Ausbildung Kundendialog und Samuel Pereira Borges als Bester Supervisor. Sowohl Peter Peterlechner, Geschäftsführer von Customer Connection ( https:// www.customerconnection.ch/willkommen ), wie auch Dario Tibolla, Präsident con callnet.ch ( https://www.callnet.ch/ ), waren im Studio und via Videocall dabei, um den beiden zu gratulieren und die Themen rund um Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zu beleuchten.

Im Anschluss ging es direkt mit der Verleihung des Awards in der Kategorie Innovation weiter und David Marces, Country Manager Alps Region bei Genesys ( https://www.genesys.com/de-de ), verkündete als Sponsor den Gewinner. Durchsetzen konnte sich das Projekt von evenito ( https://evenito.com/ ) gegen die beiden anderen Nominierten PostFinance ( https://www.postfinance.ch/de/privat.html ) und SWICA https://swica.ch ).

