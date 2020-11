DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen holen Verluste weitgehend auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen holen die leichten Eröffnungsverluste bis Montagmittag weitgehend auf. Am Markt setze man Ultimokäufe, heißt es im Handel, nach den starken Zugewinnen im November. Das fundamentale Umfeld bleibt günstig. Bereits am 7. Dezember könnte in Großbritannien mit ersten Impfungen begonnen werden. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 13.347 Punkte, nachdem er im Tagestief bei 13.257 gestanden hatte. Der Euro-Stoxx-50 gibt 0,2 Prozent auf 3.519 Punkte nach.

Einer der größten Verlierer in Europa sind die Öl- und Gas-Werte - der Sektorindex verliert 1,1 Prozent, gedrückt auch von den fallenden Ölpreisen. Im Blick stehen die Verhandlungen der Ölförderländer der Gruppe Opec+ über die künftige Förderpolitik. "Eine zu hohe Fördermenge wird den Preis des schwarzen Goldes unweigerlich drücken", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Die Weltwirtschaft sei noch nicht stark genug, um bereits wieder normale Fördermengen aufzunehmen, so der Vermögensverwalter.

Wacker Chemie wegen Siltronic rauf

Für die Aktien von Wacker Chemie geht es um 6,4 Prozent aufwärts. Siltronic, an der Wacker mit mehr als 30 Prozent beteiligt ist, steht kurz davor, von der taiwanesischen Globalwafers gekauft zu werden. Wie beim Anteilsverkauf 2017 dürfte der Buchgewinn auch diesmal weitgehend steuerfrei bleiben, so die Einschätzung der Commerzbank. Wacker Chemie hält das Gebot von Globalwafers von 125 Euro je Siltronic-Aktie für angemessen. Die Titel schießen um 9,2 Prozent auf 124 Euro nach oben.

Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Gerresheimer. Das Unternehmen hat in der Börsen-Zeitung gute Quartalszahlen in Aussicht gestellt und zudem davon gesprochen, dass die Trends der Medizintechnik die Kennzahlen mittelfristig auf ein anderes Niveau treiben könnten. "Gerresheimer ist einer der Gewinner der Pandemie", so ein Marktteilnehmer. Zunächst einmal profitiere das Unternehmen über seine Glasbehälter-Produktion von den kommenden Impfstoffen. Die Titel gewinnen 3,8 Prozent.

Ebenfalls positiv beurteilt ein Marktteilnehmer den Einstieg von Vestigo Immobilien bei Corestate. "Der Einstieg ist strategischer Natur und somit vermutlich langfristig angelegt", sagt ein Händler. Das Unternehmen selbst spricht von einem neuen "Ankeraktionär". Vestigo hat etwa 9,9 Prozent der Anteile erworben, vor allem von bisherigen Großaktionären. Für die Corestate-Aktie geht es allerdings um 8,2 Prozent abwärts.

Flutter und Prosus steigen in europäische Indizes auf

Eingepreist sein sollten auch die Änderungen in den europäischen Blue-Chip-Indizes. Aus diesen sind zu Handelsbeginn die Aktien der Unilever N.V. entnommen worden, da diese mit der Unilever Plc verschmolzen worden sind. In den Euro-Stoxx-50 kommen die Aktien des irischen Glückspielkonzerns Flutter, in den Stoxx-50 die Aktien des niederländisch-südafrikanischen Finanzkonzerns Prosus. Die Aktien von Flutter gewinnen 0,3 Prozent, Prosus büßen 1 Prozent ein.

Die Aktie der Deutschen Post legt um 0,6 Prozent zu. Die Aussagen des Logistikkonzerns, nach denen mit einem Rekordumsatz bei Weihnachtspaketen gerechnet wird, setzen keinen echten positiven Impuls mehr. "Das ist keine Überraschung, und Konkurrenten wie Fedex haben bereits ähnliches verlauten lassen", sagt ein Börsianer. "Die Aussagen sollten voll und ganz eingepreist sein", so der Marktteilnehmer.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut Euro-Stoxx-50 3.521,79 -0,17 -6,00 Stoxx-50 3.081,01 -0,30 -9,21 DAX 13.360,95 0,19 25,27 MDAX 29.564,55 0,65 189,92 TecDAX 3.173,07 1,42 44,55 SDAX 13.884,33 0,35 48,98 FTSE 6.359,38 -0,13 -8,20 CAC 5.577,10 -0,38 -21,08 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,58 0,01 -0,82 US-Zehnjahresrendite 0,85 0,01 -1,83 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08:02 Uhr Fr, 17:30 Uhr EUR/USD 1,1988 +0,17% 1,1964 1,1956 EUR/JPY 124,69 +0,13% 124,37 124,36 EUR/CHF 1,0827 +0,03% 1,0806 1,0815 EUR/GBP 0,8978 -0,03% 0,8969 0,8970 USD/JPY 104,01 -0,04% 103,88 104,02 GBP/USD 1,3353 +0,22% 1,3339 1,3330 USD/CNH (Offshore) 6,5701 -0,04% 6,5742 6,5680 Bitcoin BTC/USD 18.648,25 +2,69% 18.514,08 16.680,79 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 44,86 45,53 -1,5% -0,67 Brent/ICE 47,42 48,18 -1,6% -0,76 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.771,99 1.787,45 -0,9% -15,46 Silber (Spot) 22,17 22,73 -2,5% -0,56 Platin (Spot) 962,83 968,00 -0,5% -5,18 Kupfer-Future 3,45 3,40 +1,6% +0,05 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2020 07:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.