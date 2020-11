DGAP-News: Henri Broen Holding B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission

Zeichnungsfrist der 7,5% Henri Broen Holding B.V. Anleihe 2020/2025 endet am 16. Dezember 2020



"Wir stoßen auf viel positives Feedback, dennoch dauern Entscheidungsprozesse sehr lange - das ist sicherlich auch der aktuellen Marktsituation geschuldet. Wir wollen Investoren die notwendige Zeit geben und haben uns deshalb nochmals zu einer verlängerten Zeichnungsperiode entschlossen", so Carsten Mainitz, CFO der Gesellschaft.



Interessierte Professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien können sich unter www.hbroen.nl umfangreich über die Anleiheemission und das Projekt Koningsbosch informieren.



Kontakt für Investoren und Presse:

Carsten Mainitz

CFO

mainitz@hbroen.nl

M: +49(0)179 145 39 75



Henri Broen Holding B.V.

Nimweger Straße 21

47533 Kleve

www.hbroen.nl

