Die Öl- und Heizölpreise sind tiefer in die neue Woche gestartet. Mit Abschlägen von rund zwei Prozent je Barrel Rohöl und einem Prozent je Tonne Gasöl ziehen sich die Börsennotierungen weiter vom in der Vorwoche markierten Acht-Monats-Hoch zurück. Die nationalen Heizölpreise verbuchen ebenfalls Abschläge und zeigen sich durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter tiefer als am Freitag. Die Nachfrage ...

