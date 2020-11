DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +-% S&P-500-Future 3.632,25 -0,23% Euro-Stoxx-50 3.531,04 +0,09% Stoxx-50 3.088,81 -0,05% DAX 13.403,80 +0,51% FTSE 6.377,52 +0,16% CAC 5.588,98 -0,16% Nikkei-225 26.433,62 -0,79% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,3 -0,2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 45,04 45,53 -1,1% -0,49 Brent/ICE 47,49 48,18 -1,4% -0,69 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.768,82 1.787,45 -1,0% -18,64 Silber (Spot) 22,15 22,73 -2,5% -0,57 Platin (Spot) 968,38 968,00 +0,0% +0,38 Kupfer-Future 3,46 3,40 +1,8% +0,06

Die Ölpreise geben nach den kräftigen Gewinnen in der Vorwoche nach. Mit Spannung wird das Opec-Treffen erwartet auf dem die künftige Förderpolitik verhandelt wird. Zwar wird mit einer Verlängerung der bis Ende des Jahres laufenden Förderbeschränkungen gerechnet, doch soll es erste Abweichler geben. Die US-Sorte WTE verliert 1,2 Prozent auf 44,99 Dollar, Brent gibt 1,3 Prozent nach auf 47,54 Dollar. Der Goldpreis gibt 0,9 Prozent nach auf 1.772 Dollar je Feinunze. Die Hoffnungen auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe sorgen für Umschichtungen vom vermeintlichen sicheren Hafen Gold in risikoreichere Anlagen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach neuen Rekordständen in der Vorwoche, dürfte die Wall Street am Montag mit leichten Abschlägen starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach. Marktteilnehmer erwarten, dass sich der Handel weiterhin zwischen den Hoffnungen auf die baldige Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen und der aktuell grassierenden Corona-Infektionswelle bewegt. Die Stimmung etwas trüben dürfte auch, das die scheidende US-Regierung den Handelskonflikt mit China noch einmal anheizt. Medienberichten zufolge will Trump Chinas größten Chiphersteller SMIC und den Ölgiganten CNOOC auf die schwarze Exportliste setzen. S&P Global geben vorbörslich um 2,6 Prozent nach. Das Unternehmen kauft die IHS Markit Ltd und wird so zu einem der größten Finanzdatenanbieter in den USA. Der reine Aktiendeal bewertet IHS Markit mit rund 44 Milliarden US-Dollar, wie S&P Global mitteilte. Es ist die weltweit größte Fusion des Jahres. IHS Markit legen um 5,8 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- NL/Curevac NV, Ergebnis 3Q

- DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,7% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 59,1 zuvor: 61,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen holen die leichten Eröffnungsverluste bis Montagmittag weitgehend auf. Am Markt setze man Ultimokäufe, heißt es im Handel, nach den starken Zugewinnen im November. Das fundamentale Umfeld bleibt günstig. Einer der größten Verlierer in Europa sind die Öl- und Gas-Werte - der Sektorindex verliert 1,1 Prozent, gedrückt auch von den fallenden Ölpreisen. Für Wacker Chemie geht es um 6,4 Prozent aufwärts. Siltronic, an der Wacker mit mehr als 30 Prozent beteiligt ist, steht kurz davor, von der taiwanesischen Globalwafers gekauft zu werden. Die Titel schießen um 9,2 Prozent auf 124 Euro nach oben. Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Gerresheimer. Das Unternehmen hat in der Börsen-Zeitung gute Quartalszahlen in Aussicht gestellt und zudem davon gesprochen, dass die Trends der Medizintechnik die Kennzahlen mittelfristig auf ein anderes Niveau treiben könnten. Die Titel gewinnen 3,8 Prozent. Positiv wird der Einstieg von Vestigo Immobilien bei Corestate gewertet. Vestigo hat etwa 9,9 Prozent der Anteile erworben, vor allem von bisherigen Großaktionären. Für die Corestate-Aktie geht es allerdings um 8,2 Prozent abwärts. Eingepreist sein sollten auch die Änderungen in den europäischen Blue-Chip-Indizes. Flutter gewinnen 0,3 Prozent, Prosus büßen 1 Prozent ein. Die Aktie der Deutschen Post legt um 0,6 Prozent zu. Die Aussagen des Logistikkonzerns, nach denen mit einem Rekordumsatz bei Weihnachtspaketen gerechnet wird, setzen keinen echten positiven Impuls mehr, heißt es.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 08:02 Uhr Fr, 17:30 Uhr EUR/USD 1,1988 +0,17% 1,1964 1,1956 EUR/JPY 124,79 +0,22% 124,37 124,36 EUR/CHF 1,0838 +0,14% 1,0806 1,0815 EUR/GBP 0,8980 -0,00% 0,8969 0,8970 USD/JPY 104,10 +0,05% 103,88 104,02 GBP/USD 1,3348 +0,18% 1,3339 1,3330 USD/CNH (Offshore) 6,5681 -0,07% 6,5742 6,5680 Bitcoin BTC/USD 18.776,25 +3,39% 18.514,08 16.680,79

Am Devisenmarkt notiert dir Euro weiterhin deutlich über der Marke von 1,19 Dollar. Der Dollar-Index gibt um 0,2 Prozent nach, belastet von besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China und Japan.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am letzten Handelstag des Monats sei die Bereitschaft, Gewinne einzustreichen, ausgeprägt gewesen, hieß es im Handel. Zudem fehlten Anlegern Impulse. Die chinesischen Festlandsbörsen zeigten sich volatil, hier stützten zunächst gute Wirtschaftsdaten. Der Schanghai-Composite drehte trotzdem ins Minus. Die Zentralbank hatte unerwartet weitere Mittel ins Finanzsystem gepumpt. Lokale Zinssätze fielen mit den Maßnahmen. Analysten verwiesen auf eine wachsende Zahl Not leidender Unternehmensanleihen als mögliche Begründung für die Schritte der Zentralbank. China Construction Bank schlossen 1,7 Prozent fester. In Hongkong belasteten Berichten, wonach die scheidende Regierung von US-Präsident Donald Trump weitere chinesische Unternehmen auf eine Sanktionsliste gesetzt hat. Betroffen sind der Chiphersteller SMIC und der Ölgigant CNOOC. Die CNOOC-Aktien stürzten um 13,9 Prozent ab, während SMIC um 3,1 Prozent fielen. In Tokio büßte der Nikkei-225 nach anfänglichen Aufschlägen ein. Premierminister Yoshihide Suga will dem Kampf gegen die Covid-19-Krise Vorrang einräumen. Steigender Yen-Wechselkurse belasteten Exportwerte. In Südkorea zeigte sich der Markt sehr schwach, vor allem ausländische Anleger kehrten dem Markt den Rücken. In Sydney liefen Werte aus den Sektoren Versorgung, Konsum, Finanzwesen und Rohstoffe besonders schwach. Nach den positiven US-Vorgaben stemmten sich nur Technologie-Titel gegen den Abwärtstrend.

CREDIT

Die Spreads der europäischen Credits treten zum Wochenbeginn weiter auf der Stelle. Händler sprechen von einer Konsolidierung: Nach der jüngsten deutlichen Einengung warte der Markt auf neue Impulse, heißt es im Handel. Allein im November haben sich die Spreads im Investmengrade-Bereich um 19,5 Basispunkte eingeengt, bei High Yields noch stärker. Im Blick stehe zunächst das Treffen der Eurogruppe am Nachmittag mit den Gesprächen über eine Bankenunion. Letztlich blieben die Spreads aber von den Impfstoffhoffnungen unterstützt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siltronic steht kurz vor der Übernahme durch Globalwafers

Die Siltronic AG steht kurz davor, von der taiwanischen Globalwafers Co gekauft zu werden. Beide Unternehmen befänden sich in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Gesprächen über ein Übernahmeangebot aus Taiwan, teilte der deutsche Waferhersteller mit. Die Taiwaner wollen 125 Euro je Siltronic-Aktie bieten. An der Börse waren die Siltronic-Aktien am Freitag mit 113,55 Euro aus dem Handel gegangen. Das Übernahmeangebot liegt somit 10 Prozent höher und bewertet Siltronic mit knapp 3,8 Milliarden Euro.

Knorr-Bremse schließt Belieferungsvertrag mit Schmitz-Cargobull

Die Knorr-Bremse AG hat mit dem Hersteller von Lkw-Anhängern Schmitz-Cargobull einen mehrjährigen Liefervertrag für Brems- und Fahrwerkssteuerungssysteme geschlossen. Knorr-Bremse liefere in Zukunft auch hochwertige Systemfunktionen wie elektro-pneumatische Luftfederung und Rampenanfahrhilfe an Schmitz-Cargobull. Zum Auftragswert oder zur Laufzeit des Vertrages machte Knorr-Bremse keine Angaben.

Porsche investiert in Berliner Online-Fitness-Startup Vaha

Porsche Ventures beteiligt sich am Berliner Online-Fitness-Startup Vaha. Die Beteiligungs-Einheit des Stuttgarter Sportwagenherstellers investiert einen Betrag "im einstelligen Millionen-Euro-Bereich" im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde in Vaha, bei der die von Shravin Mittal gegründete Londoner Investmentfirma Unbound der Lead Investor ist. Im September sei Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer als Partner ins Unternehmen eingestiegen.

Evonik investiert erneut in dänisches Start-up HPNow

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat über seine Venture-Capital-Einheit erneut in das dänische Wasserstoffperoxid-Unternehmen HPNow investiert. Bereits im Jahr 2017 hatte sich Evonik in der ersten Finanzierungsrunde an dem Start-Up beteiligt, wie er Konzern mitteilte. Co-Investor ist der Londoner Risikokapital-Spezialist AP Ventures. Zur Höhe der Investition machte die Evonik Industries AG keine Angaben.

November 30, 2020 07:26 ET (12:26 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Kion legt bei Kapitalerhöhung Bezugspreis auf 62,00 Euro je Aktie fest

Der Gabelstaplerhersteller Kion hat den Bezugspreis für neue Aktien im Rahmen seiner Kapitalerhöhung auf 62,00 Euro pro Aktie festgelegt. Dies entspricht einem Nachlass auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie im Xetra-Handel im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist am 20. November 2020 bis zum Handelsschluss am 27. November 2020 von 10,7 Prozent. Damit könnte Kion ein Emissionserlös von bis zu rund 813 Millionen Euro zufließen.

Vossloh gewinnt Auftrag zur Zustandsbestimmung von Weichen

Vossloh hat einen Auftrag zur datenbasierten Zustandsüberwachung von Weichen in Schweden gewonnen. Der Auftrag wurde von dem schwedischen Zentralamt für Verkehrswesen vergeben. Das Projekt werde gemeinsam mit der DB Systemtechnik GmbH durchgeführt, einer Tochtergesellschaft der Deutsche Bahn AG. Finanzielle Angaben zur Auftragshöhe machte Vossloh nicht.

Deutsche Beteiligung will Dividende fast halbieren - Wachstum geplant

Die Deutsche Beteiligungs AG ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) wie im Sommer angekündigt in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktionäre sollen deshalb anders als angestrebt nicht 1,50 Euro Dividende erhalten, sondern nur 80 Cent je Aktie - also etwas mehr als die Hälfte der Vorjahresausschüttung, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Die Dividendenpolitik werde angesichts der Pandemie ausgesetzt.

EQS kauft Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme

Die EQS Group AG kauft die Got Ethics AS aus Kopenhagen. Mit der Übernahme des Cloud-Anbieters für Whistleblowing will EQS in eine bessere Position kommen, um Europas führender Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme zu werden, teilte das Unternehmen mit.

Adler Group wächst kräftig

Die Adler Group SA hat in den ersten neun Monaten 2020 Erträge aus Vermietung von 266,1 Millionen Euro erzielt und diese damit mehr als verdoppelt. Dazu trug ein Zukauf entscheidend bei, der Effekt wurde aber durch den Verkauf von 5.900 Wohnungen etwas gemindert. Das EBITDA aus Vermietung erreichte in den ersten neun Monaten 133,8 Millionen EURO gegenüber 72,4 Millionen im Vorjahreszeitraum.

ABN Amro baut 15 Prozent aller Stellen ab

Die ABN Amro Bank NV will angesichts der Konjunkturflaute die eigenen Kosten deutlich senken und die Belegschaft schrumpfen. Bis 2024 soll die Zahl der Mitarbeiter um 15 Prozent gesenkt werden, teilte das niederländische Geldhaus mit. Die wesentlichen Schritte dazu sollen vor allem nach 2022 stattfinden. Im Jahr 2024 sollen die Kosten dann nicht über 4,7 Milliarden Euro liegen.

Credit Suisse hat schon früher Mitarbeiter ausgespäht - Kreise

Der Spionageskandal bei der Credit Suisse hatte offenbar ein noch größeres Ausmaß als bisher bekannt. Die von der Schweizer Großbank zur Aufklärung eingesetzten Anwälte stellten jetzt noch zwei frühere Fälle fest, bei denen Mitarbeiter von Privatdetektiven beschattet wurden. Die von der Kanzlei Homburger AG ermittelten zusätzlichen Überwachungen datieren aus der Zeit vor dem 2019 bekannt gewordenen schlagzeilenträchtigen Vorfall, bei dem zwei Mitarbeiter verfolgt worden waren.

Lloyds Banking ernennt HSBC-Manager Charlie Nunn zum CEO

Die britische Bank Lloyds Banking Group hat sich für den HSBC-Manager Charlie Nunn als künftigen CEO und Executive Director entschieden. Nunn, derzeit bei HSBC der globale Chef der Vermögensverwaltung und Privatkundensparte, wird die Nachfolge von Antonio Horta-Osorio antreten, der bereits im Juli angekündigt hatte, im kommenden Jahr in Rente gehen zu wollen.

IPO/Airbnb und DoorDash zielen auf höhere Bewertungen - Kreise

Im Vorfeld ihrer geplanten Börsengänge wollen Airbnb und DoorDash angesichts der boomenden Nachfrage laut Insidern mit höheren Bewertungen vor ihre Investoren treten als zunächst geplant. Der Wohnungsvermittler Airbnb ziele im Rahmen seiner Roadshow ab Dienstag auf eine Bewertung in der Größenordnung von 30 bis 33 Milliarden Dollar ab, verlautete aus informierten Kreisen. Dabei werde eine volle Verwässerung der Aktien zugrunde gelegt. Bislang war im Umfeld des Börsengangs von 30 Milliarden Dollar die Rede gewesen.

Apple muss in Italien Strafe wegen irreführender iPhone-Werbung zahlen

Die italienische Wettbewerbsaufsicht hat Apple zur Zahlung einer Strafe von 10 Millionen Euro wegen irreführender Angaben zu seinem iPhone verurteilt. Apple habe mehrere Modelle seines Smartphones als wasserdicht beworben - doch dies gelte nur unter "bestimmten besonderen Bedingungen", erklärte die Behörde am Montag. Wasserdicht seien die Handys nämlich nur bei "Labortests in ruhendem und reinem Wasser" - nicht unter "normalen Gebrauchsbedingungen".

IPO/JD Health schließt Bücher für internationale IPO-Investoren früher - Kreise

JD Health International Inc. will die Bücher für internationale Investoren im Rahmen des IPO-Angebots zufolge bereits am Montag schließen, also einen Tag früher als geplant, wie mehrere mit der Situation vertraute Personen sagten. JD Health, ein im Online-Gesundheitswesen angesiedeltes Spinoff des chinesischen E-Commerce-Giganten JD.com, hat von institutionellen Investoren eine überwältigende Nachfrage für seinen bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 2,93 Milliarden Euro) schweren Börsengang in Hongkong verzeichnet, sagten mehrere der Personen.

Vattenfall weitet Zusammenarbeit mit Fermi Energia in Estland aus

Der schwedische Stromversorger Vattenfall erweitert seine Zusammenarbeit mit dem Startup Fermi Energia. Dabei geht es um den Einsatz kleiner modularer Atomkraftwerke in Estland, wie Vattenfall mitteilte. Beide Unternehmen arbeiten schon ein Jahr an dem Thema und wollen die Kooperation nun ausweiten. Es gebe ein wachsendes Interesse an kleinen Reaktoren. Die Studien dazu würden nun vertieft bis zum Antrag auf eine Grundsatzentscheidung an das estnische Parlament.

