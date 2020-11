Von den angemeldeten Gästen kamen 43 Teilnehmer aus dem europäischen Ausland und den USA. Die Vortragsveranstaltungen waren laut DKV stets gut bis sehr gut frequentiert. Durchschnittlich waren 130 Personen in den drei parallelen Vorträgen online. Insgesamt gab es 101 Fachvorträge in den fünf Arbeitsabteilungen des DKV, vier Vorträge von Studierenden wurden in das Programm integriert. Das Angebot, sich mit einem Firmenzugang anzumelden, wurde von elf Unternehmen und Institutionen angenommen. Das gesamte Spektrum der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...