München (ots) - Morgen am GivingTuesday dreht sich alles darum, zu helfen, zu teilen und Gutes zu tun."Dieses Jahr hat alle vor große Herausforderungen gestellt, gerade die Ärmsten hat die Corona-Krise besonders hart getroffen. Gemeinsam wollen wir Kinder stark machen: Deshalb wird Ihre Spende verdoppelt - jedoch nur heute bis 24 Uhr", sagt Boris Breyer, stellvertretender Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit."Unsere Unternehmenspartner pantera AG und Kiehl's haben sich bereit erklärt, kräftig mitzuhelfen und am morgigen GivingTuesday jede Spende bis zu einer Gesamtsumme von 40.000 EURO zu verdoppeln.""Helfen Sie uns, möglichst viele Kinder in den SOS-Kinderdörfern zu unterstützen, denn doppelt hilft besser", sagt Breyer. "Danke, dass Sie mitmachen!"So funktioniert's:1. Sie spenden einen Betrag Ihrer Wahl.2. Unsere Unternehmenspartner Kiehl's und pantera AG legen den gleichen Betrag nochmal drauf (bis zu einer Gesamtsumme von 40.000 EURO).3. Ihre Spende kommt doppelt bei den Kindern an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/4778000