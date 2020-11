Wien (www.fondscheck.de) - Der Mischfonds Acatis Gané Value Event (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754) hat während des Corona-Crashs im März 2020 vorübergehend über ein Viertel seines Wertes gebüßt, so die Experten von "FONDS professionell".Im Herbst hätten dann Vorwürfe eines Leerverkäufers gegen den Finanzierungsdienstleister GRENKE den Fondspreis belastet. Inzwischen liege das Sondervermögen aber wieder deutlich im Plus. Die beiden Gründer und Inhaber der Fondsboutique Gané, Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle, seien insgesamt optimistisch gestimmt. Warum das so sei, und wo das Berater-Duo jetzt Chancen erkenne, erkläre Rathausky im Interview mit "FONDS professionell ONLINE". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...