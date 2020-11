DJ Scholz beharrt in EU-Finanzstreit auf Rechtstaatlichkeitsprinzip

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in der Debatte um die von Ungarn und Polen blockierten EU-Finanzverhandlungen die Entschlossenheit des deutschen Ratsvorsitzes bekräftigt, zugleich aber auf einer Wahrung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit beharrt. "Unsere Position ist klar, wir sind als Europäische Union wegen vieler Dinge zusammen, aber auch wegen unserer gemeinsamen Überzeugung von der Richtigkeit rechtsstaatlicher Demokratien als Lebensgemeinschaft", betonte Scholz vor einer Videokonferenz der Euro-Finanzminister.

Deshalb sei dies keine einfache Frage. "Die deutsche Ratspräsidentschaft arbeitet ganz intensiv daran, zu einem guten Ergebnis zu kommen, das aber diesen Aspekt immer sehr zentral macht." Es seien noch viele Fragen zu klären, damit die Gesetzgebung funktioniere, der gemeinsame Wille zu handeln sei aber "ja unverändert da". Derzeit blockieren Ungarn und Polen das Projekt wegen der Kopplung an einen Rechtsstaatsmechanismus.

Scholz zeigte sich in einem Videostatement zudem optimistisch, dass es bei der Tagung zu einer Einigung auf eine Reform des Rettungsfonds ESM kommen könnte. "Wenn es gut läuft, dann könnte es sein, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen, und das wäre wirklich ein gutes Zeichen in stürmischer See", sagte der deutsche Finanzminister. Dies wäre auch für die Finanzmärkte und für die ökonomische Entwicklung wichtig. "Wir warten jetzt alle darauf, dass der Ratifizierungsprozess in den Ländern starten kann", erklärte Scholz.

Im Vorfeld war aus Scholz' Ministerium bereits auf Fortschritte bei der Überwindung der Hürden für den künftigen EU-Finanzrahmen und -Aufbaufonds gedrungen worden. "Die geringere wirtschaftliche Dynamik für 2021 macht es umso erforderlicher, dass das gewaltige Paket tatsächlich nicht nur im Schaufenster steht, sondern zum Laufen kommt", hatte eine hochrangige Vertreterin des Ministeriums gesagt. Ein anderer Offizieller hatte aber zur ESM-Reform erklärt, es gebe noch sehr unterschiedliche Meinungen etwa über die Bedeutung eines weiteren Risikoabbaus in den Bankbilanzen und die Geschwindigkeit der Einführung einer Letztsicherung für angeschlagene Banken.

