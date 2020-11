DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin November *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1H, Dornbirn *** 07:45 CH/BIP 3Q PROGNOSE: +6,0% g Vq/-3,2% gg Vj zuvor: -8,2% gg Vq/-9,3% gg Vj 08:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung (per Videobotschaft) der Wasserstoff-Tagung des Deutsch-Russischen Rohstoff-Forums *** 09:00 DE/Digital-Gipfel (virtuell), u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (09:30), EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (11:00), Bitkom-Präsident Berg (13:30) sowie von Bundeskanzlerin Merkel(14:00) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,0 zuvor: 53,8 09:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Virtueller Doorstep vor Sitzung des EU-Rates der Wirtschafts- und Finanzminister, Berlin *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 51,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 58,2 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: -35.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,2% *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 54,8 *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz) 10:00 IT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 53,7 *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung Wirtschaftsausblick Nr. 108 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Paneldiskussion "GAIA-X: Digitale Souveränität für Europa", Berlin 14:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK nach Ratstagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 53,4 *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 57,5 Punkte zuvor: 59,3 Punkte *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Aussage zur Corona-Krise vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten, Washington 18:00 US/Fed, Teilnahme der Fed-Gouverneure Brainard beim Chicago Community Trust, Chicago *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** 22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München - DE/Bundesnetzagentur, Bekanntgabe der Zuschläge der ersten deutschen Steinkohle-Auktion === - Folgende Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: MSCI Deutschland + NEUAUFNAHME - Bechtle - Hellofresh - Rational + HERAUSNAHME - Fraport - Metro - Thyssenkrupp ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

