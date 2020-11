DJ Altmaier übergibt Förderbescheid für Maskenproduktion

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat einen Förderbescheid über 3,2 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms "Schutzmaskenproduktion" an die Skylotec GmbH, Neuwied, übergeben. Mit drei geförderten neuen Anlagen werde das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz zukünftig 54 Millionen FFP-Schutzmasken und 543 Millionen medizinische Gesichtsmasken produzieren, erklärte das Wirtschaftsministerium. Die geförderten Anlagen zeichneten sich unter anderem durch ein überdurchschnittliches Maß an Effizienz und Automatisierung aus.

"Wir wollen in Deutschland eigene Produktionskapazitäten für Schutzausrüstung nachhaltig und wettbewerbsfähig aufbauen", erklärte der Wirtschaftsminister, der den Förderbescheid symbolisch per Videoschalte übergab. Skylotec gehöre bereits zu den Weltmarktführern für Produkte zur Absturzsicherung und habe nun in dem Förderprogramm für besonders innovative und nachhaltige Schutzmaskenproduktion überzeugt. Die Gesamtinvestitionssumme werde "bei rund 10 Millionen liegen", sagte Geschäftsführer Kai Rinklake.

