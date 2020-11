Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zum Start in den November haben wir McCormick neu in die Riege der 100 Aktienbrief-Champions aufgenommen. Bei dem hierzulande relativ wenig bekannten US-Konzern handelt es sich um den weltweit führenden Gewürzhändler. McCormick verkauft seine Kräuter, Gewürze, Marinaden und Saucen bspw. unter Marken wie French's, Stubb's, OLD BAY, Ducros,...

Den vollständigen Artikel lesen ...