Siegfried Russwurm zum neuen BDI-Präsidenten gewählt

BERLIN (Dow Jones)--Siegfried Russwurm ist einstimmig zum neuen Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) gewählt worden. Der Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp tritt damit am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Dieter Kempf an, dessen Amtszeit an der BDI-Spitze am 31. Dezember endet.

"Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass die deutsche Industrie die heftige Rezession möglichst rasch überwindet und ihre weltweite Spitzenstellung im digitalen Wandel stärkt", sagte der 57-jährige Russwurm. "Der durch Corona verschärfte Strukturwandel der deutschen Industrie ist tiefgreifend. Nur eine starke und international wettbewerbsfähige Industrie sichert Deutschlands Zukunftsfähigkeit. Dabei ermöglicht sie Aufstiegschancen für jede und jeden Einzelnen."

Russwurm, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats des Industrieunternehmens Voith ist, war von 2008 bis 2017 Mitglied des Vorstands von Siemens. In dieser Zeit war der Diplom-Ingenieur verantwortlich für alle Industriethemen, als Chief Technology Officer für Technik sowie für Healthcare und für Personal. Zu seinen Regionalzuständigkeiten im Siemens-Konzern gehörten unter anderem Europa, Afrika und der Mittlere Osten.

Der derzeitige BDI-Präsident Kempf wird nach Ablauf seiner Amtszeit satzungsgemäß Vizepräsident des BDI, teilte der Verband mit.

November 30, 2020 11:21 ET (16:21 GMT)

