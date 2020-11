Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post -1,64% auf 30,05, davor 6 Tage im Plus (8,72% Zuwachs von 28,1 auf 30,55), Oberbank AG Stamm +0,24% auf 84,2, davor 6 Tage ohne Veränderung , Erste Group -3,52% auf 24,1, davor 5 Tage im Plus (6,57% Zuwachs von 23,44 auf 24,98), AT&S -3,61% auf 20, davor 4 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 19,6 auf 20,75), Gurktaler AG VZ +75,56% auf 15,8, davor 4 Tage ohne Veränderung , Eyemaxx Real Estate +10,92% auf 6,3, davor 4 Tage im Minus (-11,53% Verlust von 6,42 auf 5,68), Rosenbauer +1,34% auf 37,8, davor 3 Tage im Minus (-1,84% Verlust von 38 auf 37,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Rosgix 2894,61 (MA100: 2896,6, xD, davor 229 Tage über dem MA100), Gurktaler AG VZ 15,8 (MA100: 9,14, xU, davor 42 ...

