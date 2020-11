"The Necessity of Compassion for the Survival of Humanity" findet am 8. Dezember 2020 um 22:30 Uhr ET statt

Das Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics an der Emory University veranstaltet am Dienstag, den 8. Dezember 2020 ein Live-Webinar mit Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama Im Rahmen einer Diskussion mit dem Titel "Die Notwendigkeit von Mitgefühl für das Überleben der Menschheit" wird der Dalai Lama im Gespräch mit Melani A. Walton, Mitgründerin der Rob and Melani Walton Foundation, und Dr. Sanjay Gupta, Chief Medical Correspondent bei CNN, zu erleben sein. (Für Fotos der Sprecher klicken Sie bitte hier.)

Der Webcast beginnt am 8. Dez. 2020 um 22:30 Uhr ET (9. Dezember 9:00 Uhr IST) und wird simultan in 14 Sprachen ausgestrahlt. Er ist KOSTENLOS zu sehen und steht allen offen, die teilnehmen möchten. Es wird um Voranmeldungen unter https://compassionshift.emory.edu gebeten.

"Es gibt so viele dringende Probleme auf der Welt es ist Zeit, dass wir weltweit das Gespräch über die Bedeutung von Mitgefühl aufnehmen", sagte Lobsang Tenzin Negi, Geschäftsführer des Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics (Zentrum für kontemplative Wissenschaft und Ethik auf der Grundlage von Mitgefühl). "Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir gemeinsam mit Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama an Programmen und Studien, mit denen die positiven Auswirkungen von Mitgefühl aufgezeigt werden. Es ist unser Ziel, ein Verständnis der Vorteile von Mitgefühl zu fördern und Programme bereitzustellen, um dieses in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft zu kultivieren."

In dem Webinar wird es um die Rolle gehen, die Mitgefühl bei der Entwicklung einer nachhaltigeren Zukunft für die Menschheit spielen kann. Dies ist die erste Veranstaltung von The Compassion Shift, einer Initiative an der Emory University zur Förderung einer weltweiten Kultur des Mitgefühls.

Über uns: Das Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics an der Emory University unterstützt einen auf Mitgefühl beruhenden Ansatz zur Bildung von Herz und Geist. Als wissenschaftliche Zusammenarbeit, die 1998 zwischen der Emory University und dem Dalai Lama begann, untersucht das Center die wissenschaftliche Erforschung von Mitgefühl und unterstützt dessen praktische Anwendung. Aktuelle Programme: SEE Learning ein internationales K-12 Bildungsprogramm, CBCT Compassion Training sowie die Emory-Tibet Science Initiative, ein Wissenschaftsprogramm, das für tibetische klösterliche Einrichtungen entwickelt wurde. Das Center wird ab dem 9. Dezember täglich Live-Meditationen anbieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201130005801/de/

Contacts:

Mary Eitel, MKE Communications

mary@mkecommunications.com