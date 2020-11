Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Deutschland beim Thema Chancengleichheit noch nicht am Ziel angekommen. Bereits in den Kitas herrschten ungleiche Startbedingungen, sagte Steinmeier der "Zeit".



Deutschland sei noch nicht soweit, "dass Benachteiligungen von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund wirklich schon ausgeglichen sind oder wir kurz davorständen, dass es diese Unterschiede nicht mehr gibt", sagte der Bundespräsident. Deutschland habe hierbei "noch Nachholbedarf". Chancengleichheit sei in einer Gesellschaft erst dann hergestellt, wenn es nicht als Unglück begriffen werde, dass Kinder aus Akademikerfamilien eine Berufsausbildung machten, "die ja heute anspruchsvoll genug ist", so der Bundespräsident.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de