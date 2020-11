Gut 1.000 US-Dollar Plus in zwei Stunden: Mit diesem Tempo nahm der Bitcoin-Kurs seinen zweiten Anlauf auf die Rekordmarke von 20.000 Dollar innerhalb weniger Tage - und scheiterte erneut. In der vergangenen Woche war der Bitcoin schon einmal auf Kurs in Richtung der 2017er-Rekordmarke von rund 20.000 Dollar. Kurz vor Erreichen dieser Hürde rutschte der Bitcoin-Kurs dann auf einmal in Rekordtempo ab - in nur wenigen Stunden verlor der Bitcoin beinahe 3.000 Dollar an Wert. Am Montag kam der Bitcoin dann der 20.000-Dollar-Marke noch näher, erreichte sie aber wieder nicht. Der ...

