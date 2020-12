Versorgen MCUs mit ausreichend hohem Strom und überwachen gleichzeitig deren Versorgungsspannung und Betriebszustand

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden "ABLIC") hat heute die Hochstrom-LDO-Linearregler(*1)-Serien S-19516, S-19517 und S-19519 auf den Markt gebracht, die die Funktionen zur Überwachung der Versorgungsspannung (Reset) und des Betriebszustands (Watchdog) (*2) schon integriert haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201130006015/de/

S-19516/19517-Serie S-19519-Serie (Bild: Business Wire)

Da die neuen Serien über Hochstrom-LDO-Linearregler (500 mA) verfügen, können mit ihnen Anwendungen wesentlich einfacher, platzsparender und leichter EMV konform designt werden, wo sonst Schaltregler zum Einsatz kämen.

Die S-19516, S-19517 und S-19519 arbeiten rauschfrei und benötigen im Vergleich zu einem Schaltregler viel weniger externe Komponenten. Der Platzbedarf in der Schaltung wird zusätzlich durch die in einem Chip integrierten Überwachungsfunktionen Reset und Watchdog signifikant verringert. Darüber hinaus reduziert der sehr niedrige Eigenstromverbrauch des IC den Standby-Strom der automobilen Anwendung (*3) erheblich.

Die neuen Serien erfüllen den PPAP-Standard (Produktionsteil-Abnahmeverfahren) und sind gemäß dem AEC(*)-Q100-Qualitätsstandard Klasse 1 (*Automotive Electronics Council) qualifiziert.

(*1) Was ist ein LDO? Was ist ein Linearregler?

https://www.ablic.com/en/semicon/products/power-management-ic/voltage-regulator-ldo/intro/

(*2) Was ist ein Watchdog?

https://www.ablic.com/en/semicon/products/automotive/automotive-watchdog-timer/intro/

(*3) Was ist ein Standby-Strom in automobilen Anwendungen?

Standby-Strom ist ein Strom, der auch bei AUSGESCHALTETER Zündung fließt.

[Haupteigenschaften]

Hoher Ausgangsstrom unterstützt den hohen Strombedarf der neuesten Mikrocontroller (MCU)! Watchdog-Fenstermodus zur Verbesserung der Sicherheit Kompaktes Gehäuse mit besonders guter Wärmeableitung für effizientes Leiterplattendesign ENABLE-PIN verfügbar, um den gesamten IC in den Stromsparmodus (Standby) zu versetzen Automobilqualität

Diese Serien haben den Dreifachtemperaturtest (niedrige, normale und hohe Temperatur) bestanden und erfüllen die AEC-Q100-Standards den vom Automotive Electronics Council (AEC) festgelegten Zuverlässigkeits- und Qualitätstest. Des Weiteren sind sie auch PPAP-fähig (Production Part Approval Process) und damit auch für die raue Umgebung von Automobilanwendungen bestens geeignet.

[Anwendungsbeispiele]

Konstantspannungsversorgung mit integrierter Überwachung für Mikrocontroller im Automobilbereich

[Produktdetails der Serien S-19516/S-19517 und S-19519]

https://hub.ablic.com/en/products/s-19516-19517-19519

[Website]

https://www.ablic.com/

ABLIC Inc. wurde am 30. April 2020 ein hundertprozentiges Unternehmen von MinebeaMitsumi Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201130006015/de/

Contacts:

ABLIC Inc.

Masae Onuma

pr@ablic.com

https://hub.ablic.com/en/pr-inquiry?rf=support